Сандро Шварц уволен с поста главного тренера «Герты»
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«Герта» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером Сандро Шварцем.
«Герта» в 28 матчах чемпионата Германии набрала 22 очка и занимает в турнирной таблице последнее место. Сандро Шварц работал в команде c лета 2022 года. Ранее он 1,5 сезона работал в московском «Динамо». Стало известно, что Шварц покинул базу «Герты» по ходу тренировки.
Сообщалось, что его сменщиком может стать бывший главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль. Также в клубе рассматривают назначение главного тренера второй команды «Герты» Анте Човича или наставника команды U19 Оливера Рейсса.
53-летний Гисдоль был главным тренером «Локомотива» с октября 2021 по февраль 2022 года. С тех пор немецкий специалист находится без работы.
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