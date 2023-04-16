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«Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»: Сака не забил пенальти на 52-й минуте

«Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»: Сака не забил пенальти на 52-й минуте
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В эти минуты проходит матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенал». Команды играют на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. «Арсенал» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
16 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
2-й тайм
2 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 7'   0:2 Эдегор – 10'   1:2 Бенрахма – 33'   2:2 Боуэн – 54'

На 52-й минуте полузащитник «Арсенала» Букайо Сака промахнулся с 11-метровой отметки.

В первом тайме в составе «канониров» отличились Габриэл Жезус и Мартин Эдегор. За хозяев голом отметился Мохамед Саид Бенрахма, реализовав пенальти.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 73 очка после 30 матчей. «Вест Хэм» располагается на 15-й строчке, заработав 30 очков после 29 матчей.

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