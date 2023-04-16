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Миранчук сделал голевую передачу в игре за «Торино»

Полузащитник сборной России и итальянского «Торино» Алексей Миранчук в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Салернитаной» отметился голевой передачей.

На 57-й минуте домашней игры Миранчук отдал результативный пас на парагвайского форварда туринцев Антонио Санабрию. Таким образом, «Торино» сравнял счёт в матче. На данный команды играют вничью – 1:1.

В текущем сезоне чемпионата Италии Алексей Миранчук провёл в составе «Торино» 22 матча, в которых сумел отметиться четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Российский полузащитник отдан в аренду в туринский клуб до конца июня 2023 года. В соглашении между «Аталантой» и «Торино» предусмотрена опция выкупа Миранчука.

Ранее сообщалось, что руководство туринского клуба не планирует приобретать Миранчука у бергамасков.