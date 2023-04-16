Ловчев поделился мнением о потенциальном возвращении Шварца в «Динамо»

Бывший футболист Евгений Ловчев поделился мнением насчёт увольнения Сандро Шварца с поста главного тренера берлинской «Герты», а также высказал предположение о возвращении немца в московское «Динамо».

«По поводу Шварца и «Динамо». Тренерский штаб под управлением Сандро уволен из «Герты» — команда идёт на последнем месте в Бундеслиге, решение не выглядит неожиданным.

Разговоры про возвращение в «Динамо» логичны, если брать только футбольные причины. Со Шварцем команда хорошо в целом провела прошлый сезон, а проблемы появились только в конце, когда смазали финиш чемпионата и проиграли финал Кубка России «Спартаку». Но в целом-то сезон был хороший, это помнят болельщики.

Но есть и другой взгляд. Ведь в конце того сезона писали и говорили, что на немца давят в Германии — и это не скрывалось, и сам немец в какой-то момент, очевидно, договорился с той же «Гертой», имея контракт с «Динамо», который был переподписан в декабре 2021 года и (действовал. – Прим. «Чемпионата») до конца сезона-2023/2024. Причины ухода были очевидны.

И, думаю, люди, которые принимают решения в «Динамо», это понимают. И те, кто финансируют клуб, тоже это понимают», – написал Ловчев в своём телеграм-канале.

«Герта» в 28 матчах чемпионата Германии набрала 22 очка и занимает в турнирной таблице последнее место. Сандро Шварц работал в команде c лета 2022 года. Ранее он 1,5 сезона работал в московском «Динамо».