Ловчев поделился мнением об игре «Оренбург» — «Локомотив»

Бывший футболист Евгений Ловчев поделился мнением о результате матча 23-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Локомотивом», который завершился разгромной победой железнодорожников со счётом 4:1.

«Первый тайм — это супероткрытый футбол, когда всё закончилось 1:3, а могло и 3:3. И у меня было впечатление, что во втором тайме «Локо» сыграет от обороны, будет контратаковать. Но ничего подобного. Не представляю, чтобы такой, как Дзюба, смирился с тем, чтобы играть от обороны в матче с командой, которая не заставляет это делать сама.

Всё равно именно Артём вожак этой команды, он не забил, но провёл очень хороший матч.

Много восторгов по Глушенкову. Но я бы пока подождал, потому что хочется стабильности — одно дело играть сейчас, когда задача уже, по сути, решена, «Локо» не попадает в стыки. Другое — когда эта команда будет ставить задачу бороться за высокие места.

Пока и для Глушенкова, и для Пиняева очень хорошо, что они попали в команду Дзюбы. Артём – лидер, дядька-наставник, он отвлекает внимание на себя. И для Глушенкова был очень показательный момент, когда в момент празднования с «Зенитом» Дзюба подбежал и показал тот же жест, что и Максим. Это говорит о том, что Дзюба считает Глушенкова равным.

Но не могу не выделить манеру обращения с мячом Максима. Она на общем фоне выделяется — аккуратностью, очень техничный парень. И отдаёт, и бьёт зряче», – написал Ловчев в своём телеграм-канале.