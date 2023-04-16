Ловчев поделился мнением об игре «Оренбург» — «Локомотив»

Бывший футболист Евгений Ловчев поделился мнением о результате матча 23-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Локомотивом», который завершился разгромной победой железнодорожников со счётом 4:1.
«Первый тайм — это супероткрытый футбол, когда всё закончилось 1:3, а могло и 3:3. И у меня было впечатление, что во втором тайме «Локо» сыграет от обороны, будет контратаковать. Но ничего подобного. Не представляю, чтобы такой, как Дзюба, смирился с тем, чтобы играть от обороны в матче с командой, которая не заставляет это делать сама.
Всё равно именно Артём вожак этой команды, он не забил, но провёл очень хороший матч.
Много восторгов по Глушенкову. Но я бы пока подождал, потому что хочется стабильности — одно дело играть сейчас, когда задача уже, по сути, решена, «Локо» не попадает в стыки. Другое — когда эта команда будет ставить задачу бороться за высокие места.
Пока и для Глушенкова, и для Пиняева очень хорошо, что они попали в команду Дзюбы. Артём – лидер, дядька-наставник, он отвлекает внимание на себя. И для Глушенкова был очень показательный момент, когда в момент празднования с «Зенитом» Дзюба подбежал и показал тот же жест, что и Максим. Это говорит о том, что Дзюба считает Глушенкова равным.
Но не могу не выделить манеру обращения с мячом Максима. Она на общем фоне выделяется — аккуратностью, очень техничный парень. И отдаёт, и бьёт зряче», – написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 16 апреля 2023
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