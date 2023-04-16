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Приоритетная цель «Ювентуса» в летнее ТО — полузащитник Фраттези

Приоритетная цель «Ювентуса» в летнее ТО — полузащитник Фраттези
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Приоритетной целью «Ювентуса» в предстоящее трансферное окно является полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал интерес туринцев к игроку своего клуба.

«Мы знаем, что «Ювентус» ценит Фраттези, но гонка за нашего футболиста всё ещё открыта», – сказал Карневали.

На счету 23-летнего Фраттези в текущем чемпионате Италии 29 игр и шесть забитых мячей. Трансферная стоимость молодого итальянца – € 22 млн (по данным интернет-портала Transfermrkt).

Босс «Сассуоло» также поделился мнением о возможном возвращении форварда «Вест Хэма» Джанлуки Скамакки в Серию А.

«Я не удивлюсь, если Скамакка вернётся в Италию следующим летом», – предположил Карневали.

24-летний Скамакка был игроком «Сассуоло» с 2017 года.

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