Диогу Дало забил первый мяч в АПЛ в 65-м матче

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0.

На 76-й минуте забитым мячом отметился защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало с передачи Антони. Это его первый гол в английской Премьер-лиге. Португальский защитник провёл 65-й матч в чемпионате Англии.

Первый гол во встрече забил Антони на 32-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 59 очков после 30 матчей. «Ноттингем Форест» находится на 18-й строчке, заработав 27 очков после 31 игры. Лидирует «Арсенал» (74).