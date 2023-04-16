«Ростов» — «Зенит»: VAR отменил пенальти в ворота гостей

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Зенит». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 62-й минуте Карасёв указал на «точку», когда защитник «Зенита» Дуглас Сантос в подкате сбил полузащитника хозяев Кирилла Щетинина. В этой атаке «Ростова» сразу два мяча оказались на поле. В дальнейшем VAR зафиксировал фол за пределами штрафной площади Михаила Кержакова.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 54 очка после 22 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 45 очков.
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