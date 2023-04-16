Моуринью — о травме Дибалы: если нет искусства, заменим его работой, отдачей и желанием

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, как его команда будет справляться без травмированного Пауло Дибалы в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» и ответной игре четвертьфинала Лиги Европы с «Фейеноордом».
«Мы проиграли «Удинезе» в первом круге и уже не можем изменить этот результат. Сегодня другая игра, которую мы можем выиграть. Отсутствие Дибалы? Если нет искусства, заменим его работой, отдачей и желанием. Мы уважаем наших болельщиков, поэтому постараемся добиться лучшего результата дома. Мы должны играть как одна команда, нельзя играть индивидуально. Мы должны делать всё возможное и сыграть на пределе своих возможностей… Дибала и Абрахам – два ключевых игрока, но мы всегда думали, что сила этой команды – в единстве, и тот, кто их заменит, добьётся успеха», – сказал португальский специалист в интервью DAZN.
«Рома», в эти минуты принимающая на своём поле «Удинезе», занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 53 очка в 29 матчах.
- 16 апреля 2023
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