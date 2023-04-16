Видеообзор матча «Ростов» — «Зенит» в 23-м туре РПЛ

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Итоговый счёт — 0:0.
В первом тайме команды в основном обменивались дальними ударами. Во второй половине «Зенит» чаще подбирался к воротам хозяев, но сине-бело-голубые промахивались из выгодных позиций. Ярким эпизодом матча стал момент, когда на 61-й минуте защитник «Зенита» Дуглас Сантос в подкате сбил полузащитника хозяев Кирилла Щетинина на входе в штрафную Михаила Кержакова. Карасёв сразу указал на «точку». В это время на поле были сразу два мяча, один из которых ранее был брошен с трибуны. В дальнейшем VAR зафиксировал фол за пределами штрафной площади.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Ростов» находится на второй строчке, заработав 46 очков.
- 16 апреля 2023
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