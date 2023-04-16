Сака извинился перед болельщиками за незабитый пенальти в игре с «Вест Хэмом»

21-летний вингер «Арсенала» Букайо Сака попросил прощения у болельщиков своей команды после ничьей с «Вест Хэмом» (2:2) в 31-м туре АПЛ.

«Независимо от исхода я всегда беру на себя ответственность. Простите, «канониры», я сделаю всё, чтобы исправиться», — написал Сака в соцсетях.

21-летний англичанин при счёте 2:1 в пользу «канониров» не сумел реализовать пенальти. Сака с «точки» пробил мимо ворот. Спустя две минуты вингер «Вест Хэма» забил гол в ворота «Арсенала», сравняв счёт, который до финального свистка сохранился неизменным.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 74 очка после 31 матча. На втором месте находится «Манчестер Сити» — 70 очков с игрой в запасе.