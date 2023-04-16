Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба назвал поле в Оренбурге потрясающим

Артём Дзюба назвал поле в Оренбурге потрясающим
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался об искусственном поле на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Железнодорожники одержали победу в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» со счётом 4:1. Артём Дзюба в этой встрече оформил три голевые передачи.

«Мне очень понравилось поле. Действительно хорошего качества. Классно сделали раздевалки, потому что до этого когда я был — была катастрофа. Сейчас очень свежо, очень комфортно, уютно. Поле потрясающее. Правда, очень комфортно. Даже мне с каким-то определёнными проблемами — я вообще не почувствовал, получал удовольствие. Мяч стелется, потрясающее мягкое поле», — сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе «Оренбурга».

Материалы по теме
Дзюба — о матче с «Оренбургом»: мне нужно было отмазаться после игры с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023