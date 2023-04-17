Гризманн: это будет мой лучший год в «Атлетико» по передачам и голам

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн оценил свою форму в текущем сезоне, признавшись, что ему потребовалось время, чтобы выйти на прежний уровень после возвращения в Мадрид в октябре 2022 года.

«Я знал, что, когда вернусь, мне придётся просить прощения за все обиды, что я нанёс фанатам. Я много работал. Я страдал из-за проблем с контрактом и того, что мог играть только 30 минут, но мне было всё равно. Усилия не пропали даром, в том числе благодаря моим партнёрам по клубу, это они помогают мне забивать и отдавать голевые пасы.

Думаю, это будет мой лучший год в «Атлетико» по передачам и голам. Игра команды стала менее вертикальна, и мы больше пасуем, мне пришлось приспосабливаться, чтобы найти своё место. Я очень доволен своей игрой, но ещё не достиг потолка. Надеюсь, смогу выйти на максимальную продуктивность в ближайшее время. В сборной всё по-другому, потому что я ближе к штрафной, но я найду своё место», – цитирует Гризманна Marca.

По системе «гол+пас» Гризманн в текущем сезоне набрал 18 очков (11 голов, семь передач), он уступает только Роберту Левандовскому (23 – 17+6). Если Антуан сохранит динамику, то сможет превысить планку в 20 очков в Ла Лиге впервые с 2016 года, с момента своего первого выступления за мадридский клуб.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.