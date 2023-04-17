«Реал» рассчитывает подписать Холанда на место Бензема в 2024 году

«Реал» рассчитывает подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в 2024 году.
Как сообщает Telefoot, в норвежском форварде видят замену французскому нападающему Кариму Бензема. «Реал» планирует расстаться с 35-летним форвардом в следующем году. Его контракт с испанским клубом действует до 30 июня 2023 года, но, вероятно, будет продлён ещё на сезон.
«Реал» уже давно ищет возможность подписать Холанда и подготовил большой отчёт о пользе его приобретения, куда вошла подробная статистика, а также медийная и другие привлекательные составляющие подписания норвежца. Основной опцией мадридцы видят выкуп игрока за прописанную в контракте сумму до € 240 млн.
В текущем сезоне АПЛ Холанд забил 32 гола и сделал пять результативных передач в 28 матчах.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ:
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