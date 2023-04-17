Экс-тренер «Локомотива» рассказал о причинах побед клуба во второй части сезона

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс прокомментировал победу железнодорожников над «Оренбургом» (4:1). По его мнению, возвращение клуба на победные рельсы было лишь делом времени.

«Я слежу за матчами «Локомотива», команда сейчас выступает отлично, в зимнее трансферное окно произошло именно то, что было нужно — случились подписания сильных игроков на ключевые позиции, нуждавшиеся в усилении. И именно эти трансферы сейчас делают разницу на поле. Клуб находился не на том месте, где должен, и возвращение на приемлемые позиции было лишь вопросом времени. Сейчас «Локомотив» взбирается вверх по турнирной таблице и я уверен, что в следующем сезоне они будут только сильнее», — приводит слова Давидса «РБ Спорт».

После 23 туров «Локомотив» находится на десятом месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Отставание от «Сочи», идущего девятым, составляет три балла.