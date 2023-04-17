Экс-гендиректор «Спартака»: Федун мешал клубу, а не помогал

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак заявил, что экс-владелец красно-белых Леонид Федун мешал работе клуба, а не помогал. Функционер отметил, что экс-президент не вернётся в команду.
«Меня удивило, что Федун продержался 18 лет. Надо наслаждаться жизнью, а не пытаться во всём найти краеугольный камень. Думаю, что он мешал, а не помогал. Вернётся ли он ещё в «Спартак»? Нет. Думаю, что он сам не захочет
Федуна видел издалека. Из одной ложи в другую. Видел брата Федуна. Он проходил недалеко. Даже поздоровались.
С Федуном мы не общаемся. Нет совершенно никакой обиды. У меня своя жизнь, у него – своя. Да и в принципе на что мне обижаться? Я совершенно доволен своей жизнью. Вообще всем доволен. У меня выросли пять детей», – приводит слова Первака «РБ Спорт».
Федун был владельцем контрольного пакета акций «Спартака» с 2004 года. Летом 2022 года функционер принял решение о продаже 100 процентов акций московского клуба компании «Лукойл». После ухода Федуна «Спартак» занимает третье место в РПЛ с 45 набранными очками после 23 матчей.
- 17 апреля 2023
-
10:25
-
10:24
-
10:14
-
10:09
-
10:02
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:42
-
09:38
-
09:21
-
09:20
-
09:15
-
09:07
-
09:00
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:19
-
08:10
-
07:57
-
07:51
-
07:47
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
06:45
-
06:43
-
06:28
-
06:22
-
06:10
-
05:57
-
05:46
-
05:45
-
05:40