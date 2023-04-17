Лэмпард: некоторым игрокам «Челси» не хватает уверенности, но они жаждут добиться успеха

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о физическом и ментальном состоянии футболистов команды.

«Сейчас я больше проводил разговоры и встречи с игроками, а не тренировки. Занятия были довольно проходными из-за усталости футболистов. В основном я общался с игроками в индивидуальном порядке. Когда у нас появится такая возможность, мы проведём работу над физикой. Думаю, это важно для нас, потому что на этом уровне мы должны работать на пределе возможностей, а мы сейчас далеки от этого.

Думаю, что некоторым игрокам не хватает уверенности, может показаться, что они не голодны до побед, как соперники, но я не чувствую этого. Они жаждут добиться успеха в качестве игроков «Челси», — приводит слова Лэмпарда Evening Standard.

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