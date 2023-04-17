Бородюк объяснил, почему в этом сезоне РПЛ много тренерских отставок

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о большом количестве тренерских отставок в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По мнению специалиста, проблема заключается не в том, что игроки некоторых команд «сливают» тренеров, о чём появлялись слухи в СМИ.
«Написать, что игрок повлиял на увольнение главного тренера из команды, может любой. Но насколько это достоверная информация? Один игрок ничего не решает, даже Роналду. Все решения принимает руководство клуба. В нашем чемпионате точно такого нет, чтобы кто-то «сливал» тренера. Да, может быть недопонимание между футболистом и тренером, тогда уже появляется неспортивная атмосфера в коллективе. Это влияет на результат.
Но если руководство недовольно игрой, то обычно убирают тренера, а не игрока, это факт. В этом сезоне в РПЛ именно поэтому столько отставок», — приводит слова Бородюка Legalbet.
- 17 апреля 2023
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