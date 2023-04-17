Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бородюк объяснил, почему в этом сезоне РПЛ много тренерских отставок

Бородюк объяснил, почему в этом сезоне РПЛ много тренерских отставок
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о большом количестве тренерских отставок в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По мнению специалиста, проблема заключается не в том, что игроки некоторых команд «сливают» тренеров, о чём появлялись слухи в СМИ.

«Написать, что игрок повлиял на увольнение главного тренера из команды, может любой. Но насколько это достоверная информация? Один игрок ничего не решает, даже Роналду. Все решения принимает руководство клуба. В нашем чемпионате точно такого нет, чтобы кто-то «сливал» тренера. Да, может быть недопонимание между футболистом и тренером, тогда уже появляется неспортивная атмосфера в коллективе. Это влияет на результат.

Но если руководство недовольно игрой, то обычно убирают тренера, а не игрока, это факт. В этом сезоне в РПЛ именно поэтому столько отставок», — приводит слова Бородюка Legalbet.

Материалы по теме
Бышовец — об отставке Бердыева из «Сочи»: уходят великие тренеры, а футбол остаётся жить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023