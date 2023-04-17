Форвард «Торпедо» Фелипе сравнил уровень РПЛ с чемпионатом Бразилии
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Нападающий московского «Торпедо» Андре Фелипе сравнил уровень Российской Премьер-Лиги с бразильской Серией A, заявив, что оба чемпионата хороши.
«В чём отличия России от Бразилии? О, отличий много. В Бразилии намного теплее, ха-ха. Какая лига сильнее, РПЛ или бразильская Серия A? Что в Бразилии, что в России — высокий уровень футбола. Это чемпионаты примерно одного уровня. РПЛ и Лига Бразилии — для меня они обе хороши», — приводит слова Фелипе Sport24.
32-летний Фелипе подписал контракт с московской командой в конце марта этого года. Нападающий сыграл за «Торпедо» три матча в РПЛ, не отметившись в них результативными действиями. Контракт бразильца с автозаводцами рассчитан до конца текущего сезона.
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