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Вратарь «Торпедо»: судьи убивали и нас, и «Спартак»

Вратарь «Торпедо»: судьи убивали и нас, и «Спартак»
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Голкипер «Торпедо» Виталий Ботнарь оценил уровень судейства в матче 23-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (1:2), заявив, что арбитры «убивали» обе команды.

«Согласен ли со всеми пенальти в наши ворота? Я пока не пересматривал ни один эпизод. Но мне кажется, что первый одиннадцатиметровый удар спорный, никто даже не среагировал. А остальные пенальти трудно прокомментировать, потому что не смотрел моменты.

Удаления игроков «Спартака»? Если футболистов красно-белых удалили, значит, судья принял верное решение. Убивали сегодня и нас, и «Спартак». У них всё-таки было два удаления, а в нашу сторону три пенальти», — приводит слова Ботнаря Metaratings.

В первом же тайме в ворота «Торпедо» было назначено три пенальти. Главный тренер автозаводцев Жозеп Клотет получил красную карточку в конце первой половины встречи. В конце матча за вторые жёлтые карточки были удалены два игрока «Спартака».

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