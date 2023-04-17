Игрок «Урала» Влут подал апелляцию в суд после приговора к 2,5 года тюрьмы
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Адвокат Эрик Томас, представляющий интересы нападающего екатеринбургского «Урала» Рая Влута, сообщил, что тот подал апелляцию на решение нидерландского суда, который приговорил футболиста к двум с половиной годам тюрьмы.
«Сегодня Рай подал апелляцию. Полагаю, решение по апелляции будет вынесено где-то в 2024 или 2025 году», — приводит слова Томаса «РБ Спорт».
Напомним, нидерландский суд признал Влута виновным в ДТП со смертельным исходом. Футболист управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента 2021 года погиб четырёхлетний ребёнок. Влут продолжает выступать за «Урал» и после объявления приговора. 27-летний Влут забил шесть голов в 20 сыгранных за екатеринбургский клуб матчах в текущем сезоне.
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