Клуб Соболева и Джикии сделал заявление по сбившему насмерть человека тренеру

Медийный футбольный клуб «Бей Беги», владельцами которого являются игроки московского «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия, сделал заявление по ситуации с главным тренером команды Александром Низрюхиным.
«Руководство клуба приняло решение отстранить Александра Низрюхина от работы с командой до выяснений всех обстоятельств. В ситуации будут разбираться правоохранительные органы. Мы искренне соболезнуем родным и близким погибшего», — гласит заявление клуба, опубликованное в телеграм-канале.
Ранее в СМИ появилась информация, что Низрюхин сбил насмерть 20-летнего Никиту Крюкова. Тренер медийной команды находился за рулём «Мерседеса». По сообщению родственницы погибшего, удар пришёлся молодому человеку в живот, а Низрюхин покинул место преступления. Адвокат подозреваемого сообщил об отсутствии алкоголя и запрещённых препаратов в крови Низрюхина.
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