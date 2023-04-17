Слуцкий — о Хвиче: поздравляю «Наполи». Они получили игрока ценой в € 120 млн почти даром

Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об игре грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».
«То, что он делает, для меня не стало сюрпризом. Никто не знал о нём до того, как он приехал в Италию, и это понятно, потому что российская лига не пользуется популярностью в Европе. Но все в России знали. Его качества, его нынешнее положение в мировом футболе никого из нас не удивляют.
Я поздравляю «Наполи» с тем, что они выиграли в лотерею. Практически за бесценок получили игрока стоимостью € 120 млн.
Год назад был очень серьёзный интерес со стороны «Тоттенхэма». Всё было почти решено. У него были те же качества, тот же стиль игры. Но у нас в России есть такая фраза: «Если плохой игрок переходит в хорошую команду, он может стать хорошим игроком. Если хороший игрок переходит в плохую команду, он может стать плохим игроком». Если начать играть на новом уровне в Серии А, это поможет твоему развитию.
Квара уже обладал этими качествами, но совершенствует их в такой крупной команде, как «Наполи», которая борется за главные титулы. Другие игроки вокруг него, тренеры, уровень лиги – всё это помогает ему становиться всё сильнее и сильнее», – цитирует Слуцкого Sky Sports.
В текущем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия провёл 26 матчей в составе «Наполи», в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.
- 17 апреля 2023
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