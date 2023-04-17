Кечинов: ретроматч «Победа» — это великолепно, болельщики смогут увидеть кумиров 90-х

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов положительно отнёсся к идее провести ретроматч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

«Всегда приятно, когда проводятся такие игры. Это возможность встретиться и пообщаться ветеранам. Болельщики смогут увидеть своих кумиров 90-х годов. Великолепно, что проводятся такие матчи. В прошлом году тоже организовывали матч легенд», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, что Российский футбольный союз решил провести ретроматч «Победа» в Волгограде 1 мая на поле стадиона чемпионата мира «Волгоград Арена» (начало — в 20:00 мск). Звёзды отечественного футбола сыграют в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Игра пройдёт по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года.