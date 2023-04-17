«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»: Гакпо открыл счёт в матче

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия) проходит матч 31-го тура чемпионата Англии, в котором встречаются «Лидс Юнайтед» и «Ливерпуль». Стартовый свисток Марка Перри прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 35-й минуте Коди Гакпо открыл счёт в матче, поразив пустой угол ворот с близкого расстояния после передачи Мохамеда Салаха.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершился победой «Лидс Юнайтед» со счётом 2:1. В составе победителей отличились Родриго и Саммервилл, за красных забил Мохамед Салах.

«Лидс Юнайтед» в 30 матчах набрал 29 очков и занимает в турнирной таблице 16-е место. В последнем туре «Лидс» уступил «Кристал Пэлас» (1:5). «Ливерпуль» занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав 44 очка в 29 играх.