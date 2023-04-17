«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»: Жота оформил дубль вслед за Салахом

В эти минуты на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия) проходит матч 31-го тура чемпионата Англии, в котором встречаются «Лидс Юнайтед» и «Ливерпуль». Стартовый свисток Марка Перри прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 74-й минуте дубль оформил Диогу Жота. Форвард «Ливерпуля» в касание замкнул фланговую подачу.

Ранее, на 35-й минуте, нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо открыл счёт в матче, поразив пустой угол ворот с близкого расстояния после передачи Трента Александер-Арнольда. На 39-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество гостей.

В начале второго тайма, на 47-й минуте, Луис Синистерра отквитал один мяч, перебросив Алисона после ошибки Конате, но красные быстро вернули комфортный перевес: на 52-й минуте отличился форвард «Ливерпуля» Жота, забивший с линии штрафной в ходе быстрой атаки гостей. Наконец, на 64-й минуте Мохамед Салах оформил дубль, расстреляв ворота «Лидс Юнайтед» с нескольких метров.

«Лидс Юнайтед» в 30 матчах набрал 29 очков и занимает в турнирной таблице 16-е место. В последнем туре «Лидс» уступил «Кристал Пэлас» (1:5). «Ливерпуль» занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав 44 очка в 29 играх.