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ФИФА официально отдала Аргентине право провести юношеский чемпионат мира U20

ФИФА официально отдала Аргентине право провести юношеский чемпионат мира U20
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Аргентина примет на своих футбольных полях чемпионат мира 2023 года среди игроков не старше 20 лет. Об этом заявила пресс-служба ФИФА.

Напомним, изначально турнир должен был пройти в Индонезии, но после того, как правительство этой страны отказало в праве на участие сборной Израиля по политическим причинам, ФИФА приняла решение перенести мировое первенство в другое место. В итоге была одобрена заявка, поданная аргентинской футбольной ассоциацией. На прошлой неделе члены делегации ФИФА посетили предполагаемые места проведения турнира и оценили сопутствующую инфраструктуру, вынеся положительный для Аргентины вердикт.

Чемпионат мира (U20) пройдёт с 20 мая по 11 июня 2023 года. В нём примут участие 24 сборные, которые на первом этапе будут разбиты на шесть групп. Сборная Аргентины заменит на турнире команду Индонезии на правах хозяйки. К слову, Аргентина – самая успешная команда в истории молодёжного первенства ФИФА, она выигрывала турнир шесть раз, последний раз – в 2007 году. В 2001 году аргентинцы уже принимали этот турнир.

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