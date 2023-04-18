Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» со счётом 6:1 в матче с «Лидсом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (6:1).

«Я думаю, что это лучшая наша игра в этом сезоне, со всех точек зрения и аспектов игры. Я думаю, что мы допустили много ошибок, но это была действительно хорошая игра, великолепные голы и контрпрессинг. Это была лучшая игра за долгое время. Больше всего мне понравилось, как на 92-й минуте, когда мы преследовали беднягу с мячом из «Лидса». Очень доволен этой игрой», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков в 30 играх. «Лидс Юнайтед», в свою очередь, в 31 матче набрал 29 очков и занимает в турнирной таблице 16-е место.

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