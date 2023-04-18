Экс-игрок «Ювентуса» Джовинко: однажды Конте в раздевалке отчитал Буффона

Бывший нападающий «Ювентуса» Себастьян Джовинко отметил чрезмерную требовательность итальянского специалиста Антонио Конте.

«Конте был как молот. Однажды в раздевалке он отчитал Буффона за то, что тот праздновал, а мы ещё не набрали 100 очков.

После ухода Конте игроки снова смогли дышать и улыбались. Мы чувствовали себя заново рожденными, потому что из нас годами выжимали все соки», – приводит слова Джовинко Tuttosport со ссылкой на эфир Cronache Live.

В сезоне-2013/14 «Ювентус» выиграл чемпионат Италии, набрав рекордные 102 очка. Конте после этого покинул команду и возглавил сборную Италии.

В составе туринского клуба Джовинко провёл 132 матча, в которых забил 20 голов и отдал 23 голевые передачи.