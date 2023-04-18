Милитао оценил возможное назначение Анчелотти главным тренером сборной Бразилии

Бразильский защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао высказался о возможном назначении главного тренера испанской команды Карло Анчелотти на пост наставника сборной Бразилии. Футболист заявил, что решение будет принимать сам итальянский специалист.

«Где бы я предпочёл видеть Анчелотти, в «Реале» или в сборной Бразилии? Я оставлю ответ на этот вопрос для него самого. Мне действительно нравится работать с ним здесь. Мы шутим с ним по этому поводу, но это полностью его решение, у него есть контракт, который он должен выполнять», — приводит слова Милитао «твиттер» Madrid Universal.

Контракт Анчелотти с «Реалом» действует ещё один сезон. Тренер отказывался от комментариев по возможному переходу на работу в Бразилию.

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