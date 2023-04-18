«Доволен нашим тренером». Игрок «Пари НН» — о Юране после двух поражений подряд
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Момо Янсане высказался о новом главном тренере команды Сергее Юране, заявив, что специалист отлично начал свою работу и коллектив заиграл хорошо.
«Доволен нашим тренером. Юран отлично начал в «Нижнем Новгороде», видно, что мы заиграли хорошо. Пока ситуация для нас неблагоприятная, но на каждой тренировке Сергей Николаевич прививает нам безумную уверенность.
На сто процентов уверен — всё у «Нижнего Новгорода» будет хорошо и мы останемся в РПЛ», — приводит слова Янсане Sport24.
Юран возглавил «Пари НН» после увольнения из команды Артёма Горлова. Под руководством нового тренера нижегородцы сыграли два матча в РПЛ, проиграв и московскому «Динамо», и «Краснодару» с одинаковым счётом 1:3.
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