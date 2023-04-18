Иван Обляков назвал цель ЦСКА на сезон РПЛ
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признался, что команда по итогам сезона хочет финишировать в тройке лучших Российской Премьер-Лиги.
«Проиграли много очков, сейчас идёт победная серия, мы приблизились (к «Ростову» и «Спартаку». – Прим. «Чемпионата»). Хотим оказаться в тройке, закончить с медалями», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
ЦСКА в 23 матчах чемпионата России набрал 44 очка и занимает в турнирной таблице четвёртое место. Выше располагаются «Спартак» (45), «Ростов» (46) и «Зенит» (55). До окончания сезона остаётся семь матчей: армейцам предстоит провести очные матчи как со «Спартаком» (21 мая), так и с «Ростовом» (3 июня).
Самые молодые игроки РПЛ. Видеоролик:
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