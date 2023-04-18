Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Обляков назвал цель ЦСКА на сезон РПЛ

Иван Обляков назвал цель ЦСКА на сезон РПЛ
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признался, что команда по итогам сезона хочет финишировать в тройке лучших Российской Премьер-Лиги.

«Проиграли много очков, сейчас идёт победная серия, мы приблизились (к «Ростову» и «Спартаку». – Прим. «Чемпионата»). Хотим оказаться в тройке, закончить с медалями», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

ЦСКА в 23 матчах чемпионата России набрал 44 очка и занимает в турнирной таблице четвёртое место. Выше располагаются «Спартак» (45), «Ростов» (46) и «Зенит» (55). До окончания сезона остаётся семь матчей: армейцам предстоит провести очные матчи как со «Спартаком» (21 мая), так и с «Ростовом» (3 июня).

Самые молодые игроки РПЛ. Видеоролик:

Материалы по теме
Хавбек ЦСКА Обляков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023