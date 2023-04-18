Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил о готовности вернуться к тренерской работе, если получит интересное предложение. Специалист выразил уверенность, что ещё может принести пользу российскому футболу.

«Моя тренерская карьера? Если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я, конечно, рассмотрю его и приму решение. Надеюсь, что такие предложения будут делать. Пауза уже затянулась на четыре года, но я оптимист, думаю, что принесу ещё пользу российскому футболу», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Последним местом работы 50-летнего Аленичева был красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году. Также специалист несколько лет работал с тульским «Арсеналом».