Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Аленичев заявил о готовности вернуться к тренерской работе

Дмитрий Аленичев заявил о готовности вернуться к тренерской работе
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил о готовности вернуться к тренерской работе, если получит интересное предложение. Специалист выразил уверенность, что ещё может принести пользу российскому футболу.

«Моя тренерская карьера? Если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я, конечно, рассмотрю его и приму решение. Надеюсь, что такие предложения будут делать. Пауза уже затянулась на четыре года, но я оптимист, думаю, что принесу ещё пользу российскому футболу», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Последним местом работы 50-летнего Аленичева был красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году. Также специалист несколько лет работал с тульским «Арсеналом».

Материалы по теме
Газзаев: Промес — не легенда «Спартака», как Романцев, Аленичев, Дасаев или Титов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023