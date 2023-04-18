Дмитрий Аленичев заявил о готовности вернуться к тренерской работе
Поделиться
Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил о готовности вернуться к тренерской работе, если получит интересное предложение. Специалист выразил уверенность, что ещё может принести пользу российскому футболу.
«Моя тренерская карьера? Если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я, конечно, рассмотрю его и приму решение. Надеюсь, что такие предложения будут делать. Пауза уже затянулась на четыре года, но я оптимист, думаю, что принесу ещё пользу российскому футболу», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».
Последним местом работы 50-летнего Аленичева был красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году. Также специалист несколько лет работал с тульским «Арсеналом».
Комментарии
- 18 апреля 2023
-
14:00
-
13:50
-
13:42
-
13:34
-
13:30
-
13:23
-
13:22
-
13:16
-
13:10
-
13:10
-
13:07
-
13:00
-
12:42
-
12:36
-
12:30
-
12:25
-
12:22
-
12:10
-
12:00
-
12:00
-
11:49
-
11:42
-
11:41
-
11:32
-
11:30
-
11:28
-
11:25
-
11:22
-
11:00
-
11:00
-
10:53
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:30
Партнерский контент