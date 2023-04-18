Юрист Добровинский: «Динамо» — часть истории нашей страны, её гордость и радость

Юрист Александр Добровинский, являющийся болельщиком московского «Динамо», поздравил клуб со столетием.
«В день рождения любимого клуба хочу поздравить всех болельщиков, всех причастных к великому «Динамо» и вообще всех-всех с огромным праздником! «Динамо» — это часть истории нашей страны, это её гордость и радость. «Динамо» — это торжество спорта, это турне 1945 года в Англию, это Лев Яшин, это Александр Мальцев, это одноклубники в Грузии, Румынии, на Украине. Это, в конце концов, — один из главных символов нашей страны.
Я ребёнком пришёл в Петровский парк и с тех пор никогда не мыслил себя без большой прописной буквы «Д». Быть болельщиком — это великое чудо и большая честь. Это значит, что ты повенчан со своей командой в радости и горе. Сегодня в день юбилея, хочу пожелать клубу побед, самоотдачи, улыбок, удачи, быть достойными наших динамовских кумиров прошлого и всегда помнить, что главные матчи ещё не сыграны! Когда я прихожу на стадион, когда слышу этот слоган, то как в детстве счастье снова и снова заворачивает меня в свою обёртку. Потому что это уже навсегда моё личное: «Одна жизнь — одна команда! Только Яшин — только «Динамо», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 18 апреля 2023
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