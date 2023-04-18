Аленичев: российским клубам нельзя отказываться от легионеров

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что российским клубам не следует отказываться от иностранных футболистов, несмотря на ставку на россиян.

«Легионеров сейчас не так много. Сильных, как раньше в ЦСКА, «Спартаке», ещё меньше. Неизвестно, когда мы будем играть в еврокубках. Ставка делается на местных игроков, но отказываться от легионеров нельзя, есть сильные — Промес, например. Хвича играл у нас, а сейчас он один из лучших игроков мира. Пиняев очень хорошо показывает себя, есть хорошие игроки в чемпионате. Повторюсь: надо делать ставку на воспитанников, но не отказываться от качественных легионеров, которые уже неохотно едут к нам», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

По разрешению ФИФА иностранные футболисты имеют право приостанавливать свои контракты с российскими клубами.