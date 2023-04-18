Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аленичев: российским клубам нельзя отказываться от легионеров

Аленичев: российским клубам нельзя отказываться от легионеров
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что российским клубам не следует отказываться от иностранных футболистов, несмотря на ставку на россиян.

«Легионеров сейчас не так много. Сильных, как раньше в ЦСКА, «Спартаке», ещё меньше. Неизвестно, когда мы будем играть в еврокубках. Ставка делается на местных игроков, но отказываться от легионеров нельзя, есть сильные — Промес, например. Хвича играл у нас, а сейчас он один из лучших игроков мира. Пиняев очень хорошо показывает себя, есть хорошие игроки в чемпионате. Повторюсь: надо делать ставку на воспитанников, но не отказываться от качественных легионеров, которые уже неохотно едут к нам», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

По разрешению ФИФА иностранные футболисты имеют право приостанавливать свои контракты с российскими клубами.

Материалы по теме
Дмитрий Аленичев заявил о готовности вернуться к тренерской работе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023