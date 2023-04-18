Генеральный секретарь РФС Митрофанов: УЕФА не хочет, чтобы Россия уходила
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о переговорах с УЕФА.
«Мы по-прежнему ведём переговоры с УЕФА о нашем восстановлении и снятии банов. Пока тяжело. Это длинные разговоры, которые идут постоянно. УЕФА не хочет, чтобы Россия куда-то уходила. Мы этого тоже очень не хотим. Для РФС очень важно восстановление — игры клубов и сборной. Чеферин не сказал ничего нового. То, что он говорит — это очевидные вещи», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сборная России была отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в 2022 году. В марте нынешнего года Россия провела товарищеские матчи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).
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