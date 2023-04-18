«УЕФА и ФИФА — заложники». Генсек РФС Митрофанов — о бане российского футбола

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался об отстранении сборной и клубов от участия в международных соревнованиях.

«Оба бана бессрочные — это и плохо тоже. Когда вы не знаете, на какие сроки строите свои планы, какими бы негативными они ни были, вам всё равно сложнее их строить. Одно дело, когда скажут: вынужденный отпуск на два года, платить нечем — понятно, буду принимать решение. Ими слишком быстро было принято решения о бане, теперь УЕФА и ФИФА в том числе заложники этой ситуации», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Из-за отстранения сборная России пропустила стыковые матчи за выход на ЧМ-2022, а также отбор к Евро-2024.