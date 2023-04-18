Экс-защитник «Спартака» Айртон стал лучшим бомбардиром обновлённой «Мараканы»

Бывший защитник московского «Спартака» Айртон Лукас, права на которого прошлой зимой выкупил бразильский «Фламенго», установил сразу два бомбардирских достижения, сообщает Globo.
Защитник «Фламенго» забил четыре гола в четырёх последних матчах своей команды на домашнем стадионе «Маракана». Учитывая два мяча, забитые в прошлом сезоне, Айртон стал лучшим бомбардиром новой эры легендарного стадиона. После обновления в 2013 году ни один футболист не забил больше голов на «Маракане», чем бывший игрок «Спартака» — шесть мячей.
Кроме того, Айртон проводит самый результативный сезон в карьере, несмотря на то что чемпионат Бразилии стартовал совсем недавно. На счету защитника уже четыре мяча в текущем сезоне, ранее он ни разу не забивал больше трёх голов в течение одного сезона.
Напомним, Айртон присоединился к «Спартаку» в конце 2018 года и провёл за красно-белых 108 матчей. В марте 2022 года защитник перешёл во «Фламенго» на правах аренды. В декабре клубы пришли к соглашению о полноценном трансфере игрока. Добавим, что с «Фламенго» Айртон сумел выиграть Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес (оба триумфа состоялись в 2022 году).
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