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«Бавария» оштрафовала Мане на € 350 тыс. Это рекордное наказание в истории клуба

Стало известно, на какую сумму «Бавария» оштрафовала нападающего Садио Мане за конфликт с одноклубником Лероем Зане после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).

31-летний сенегалец выплатит «Баварии» штраф в размере € 350 тыс., что является рекордом для мюнхенского клуба, сообщает Bild.

Ни один игрок «Баварии» ранее не выплачивал столь крупную сумму в клубную казну в виде штрафа. Для сравнения: Франк Рибери был оштрафован на € 50 тыс. в 2012 году за стычку с Арьеном Роббеном.

Согласно пункту контракта, у «Баварии» была возможность наказать Мане в размере одной месячной зарплаты (€ 2 млн), но руководство решило не применять к футболисту максимального наказания.

Напомним, помимо штрафа, Мане был отстранён на один матч.