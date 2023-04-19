Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» оштрафовала Мане на € 350 тыс. Это рекордное наказание в истории клуба

«Бавария» оштрафовала Мане на € 350 тыс. Это рекордное наказание в истории клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Стало известно, на какую сумму «Бавария» оштрафовала нападающего Садио Мане за конфликт с одноклубником Лероем Зане после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).

31-летний сенегалец выплатит «Баварии» штраф в размере € 350 тыс., что является рекордом для мюнхенского клуба, сообщает Bild.

Ни один игрок «Баварии» ранее не выплачивал столь крупную сумму в клубную казну в виде штрафа. Для сравнения: Франк Рибери был оштрафован на € 50 тыс. в 2012 году за стычку с Арьеном Роббеном.

Согласно пункту контракта, у «Баварии» была возможность наказать Мане в размере одной месячной зарплаты (€ 2 млн), но руководство решило не применять к футболисту максимального наказания.

Напомним, помимо штрафа, Мане был отстранён на один матч.

Материалы по теме
Садио Мане хочет вернуться в «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023