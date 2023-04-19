Спаллетти заявил, что судья не назначил «очевидный пенальти» в матче ЛЧ с «Миланом»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал результат ответного матча в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Миланом».

«Поздравления «Милану». И «Наполи» тоже – мы провели отличную Лигу чемпионов. Сегодня мы заплатили за некоторую неопытность.

«Милан» не забил пенальти, но его можно было избежать. И гола «Милана» можно было избежать, потому что мы играли сбалансированно, полностью владели мячом. «Милан» забил после единственного реального захода в штрафную, мы не смогли сделать то же самое.

Пенальти на Лосано был очевидный. У него вывернулся голеностоп, это очень хорошо видно на повторах. Ему чётко пробили в ногу, это очень явный пенальти, который невозможно пропустить. Это не контакт, это удар, иначе голеностоп так не вывернется. А потом люди говорят, что мы жалуемся», – приводит слова Спаллетти Corriere dello Sport.

В первом тайме нападающий «Милана» Рафаэл Леау подкатился в ноги вингеру неаполитанцев Ирвингу Лосано в своей штрафной. Арбитр встречи Шимон Марчиняк решил не назначать 11-метровый удар.

Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»: