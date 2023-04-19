«Последнее такое знаковое событие – приезд Путина». Мэр Жигулёвска — о матче «Спартака»

Мэр Жигулёвска Илья Сухих поделился ожиданиями от матча Кубка России между «Акроном» и «Спартаком».
«Матч со «Спартаком» – главное событие за всю историю Жигулёвска? Отвечу как коренной житель города. До реконструкции нашего замечательного «Кристалла» это был обычный стадион с открытыми трибунами, построенный во времена СССР. Я помню разрушенные трибуны, сломанные скамейки. Было поле, на котором играли трудовые коллективы города. Самой крутой была команда «Жигулёвская ГЭС». Когда стадион уже отстроили, к «Акрону» приехали «Крылья Советов». Мы думали: «Вот это событие, вот это праздник для города!»
Я вспоминал: во времена, когда мы учились в школе и ходили на стадион на физкультуру, могли ли мы подумать, что здесь будет играть кто-то круче «Жигулёвской ГЭС»? А теперь приезжает «Спартак»! Мы и подумать не могли, что «Спартак» приедет в Жигулёвск. Последнее такое знаковое событие – это, наверное, приезд Владимира Владимировича Путина в село Ширяево в 2000 году», – приводит слова Сухих Metaratings.
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