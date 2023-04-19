Анатолий Бышовец: на сегодняшний день команды в «Динамо» нет

Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец высказался о текущих выступлениях команды. Он считает, что в «Динамо» сейчас нет команды».

«Руководство приглашает тренеров с различным уровнем и репутацией. На сегодня нет определяющего правила.

Нет единого вектора развития? Можно и так сказать. В «Динамо» есть девиз: «Сила в движении». Но в каком направлении идёт это движение? Я философски пытаюсь относиться к тому, что происходит у нас в футболе. Критерии назначения новых тренеров и руководителей очень размыты. Тренер должен объединять команду в единое целое, у нас не всегда это получается. Всё определяется результатом.

Мне не нравится, что клуб шарахается и сменил стиль Шварца на стиль Йокановича? Было много примеров ещё до того. Были времена, когда мы собирали португальцев или других игроков по всей Европе. Ядро команды составляют те, кто живёт и воспитывается в клубе. В «Динамо» нет проблем с финансами, но этими деньгами не лучшим образом распоряжаются. Мы по-разному может оценивать Шварца и Йокановича – у них разный менталитет и разное виденье игры. На сегодняшний день команды в «Динамо» нет. Не поймите неправильно, я не критикую. Нет именно понимания того, что будет происходить дальше. Когда я уезжал работать за рубеж, всегда учил язык страны, в которой трудился. Йоканович, как я понимаю, до сих пор говорит по-английски, хотя много сербов знают русский», – приводит слова Бышовца «Евро-футбол. Ру».