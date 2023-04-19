Защитник «Милана» Томори: было бы здорово сыграть с «Интером» в полуфинале ЛЧ
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Защитник итальянского «Милана» Фикайо Томори высказался о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов. Вчера, 18 апреля, в ответном матче 1/4 финала «Милан» сыграл вничью с «Наполи» со счётом 1:1. Команда Томори прошла дальше по сумме двух матчей — 2:1.
«Я так устал, что буду смотреть завтрашний четвертьфинал «Интер» — «Бенфика» с поднятыми кверху ногами. Рады, что вышли в полуфинал. Можем расслабиться. Конечно, было бы здорово сыграть с «Интером» в полуфинале, но и «Бенфика» очень сильна», — приводит слова Томори официальный сайт УЕФА.
На 43-й минуте отличился нападающий «Милана» Оливье Жиру с передачи Рафаэла Леау. Ответный мяч «Наполи» на 90+3-й минуте забил нападающий Виктор Осимхен.
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