Проведи вечер на футбольной игре «Чемпионат Brainboy»
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Уже совсем скоро, 25 апреля в 20:00, состоится очередная игра футбольного квиза «Чемпионат Brainboy» от Championat.com. По традиции, игра пройдёт в баре Liberty.
Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Ведущий Даниил Махалин и множество подарков ждут тебя!
Если ты уверенно разбираешься в регламенте Кубка России по футболу, а также отличаешь Юрана от Юрановича, то срочно собирай команду и регистрируйся.
Если вам очень нравятся наши футбольные игры, но хочется ещё больше вопросов, и не только футбольных, то приходите на нашу классическую игру Brainboy.
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