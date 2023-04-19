Проведи вечер на футбольной игре «Чемпионат Brainboy»

Уже совсем скоро, 25 апреля в 20:00, состоится очередная игра футбольного квиза «Чемпионат Brainboy» от Championat.com. По традиции, игра пройдёт в баре Liberty.

Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Ведущий Даниил Махалин и множество подарков ждут тебя!

Если ты уверенно разбираешься в регламенте Кубка России по футболу, а также отличаешь Юрана от Юрановича, то срочно собирай команду и регистрируйся.

Если вам очень нравятся наши футбольные игры, но хочется ещё больше вопросов, и не только футбольных, то приходите на нашу классическую игру Brainboy.