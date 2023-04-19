Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Проведи вечер на футбольной игре «Чемпионат Brainboy»

Проведи вечер на футбольной игре «Чемпионат Brainboy»
Комментарии

Уже совсем скоро, 25 апреля в 20:00, состоится очередная игра футбольного квиза «Чемпионат Brainboy» от Championat.com. По традиции, игра пройдёт в баре Liberty.

Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Ведущий Даниил Махалин и множество подарков ждут тебя!

Если ты уверенно разбираешься в регламенте Кубка России по футболу, а также отличаешь Юрана от Юрановича, то срочно собирай команду и регистрируйся.

Если вам очень нравятся наши футбольные игры, но хочется ещё больше вопросов, и не только футбольных, то приходите на нашу классическую игру Brainboy.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023