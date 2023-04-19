«Кому в голову это пришло?! Бред и ужас!» Мостовой раскритиковал формат Кубка России
Поделиться
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал формат Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.
«А где логика? «Спартак», например, просто будет ждать в финале соперника, вылетев ранее и выиграв после этого один матч, а ЦСКА с «Уралом» будут в двухматчевом противостоянии рубиться? Это что за бред? Кому в голову это вообще пришло?! Просто ужас!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов встретятся тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак», а также «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». В финале Пути РПЛ сыграют московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Проигравший по итогам двух матчей опустится в Путь регионов и сыграет во втором этапе финала.
Комментарии
- 19 апреля 2023
-
14:25
-
14:07
-
13:55
-
13:54
-
13:47
-
13:45
-
13:40
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:20
-
13:08
-
13:00
-
12:58
-
12:55
-
12:46
-
12:35
-
12:34
-
12:27
-
12:10
-
12:05
-
12:05
-
12:02
-
11:45
-
11:44
-
11:44
-
11:42
-
11:20
-
11:20
-
11:14
-
11:06
-
11:04
-
11:00
-
10:50
-
10:38
Партнерский контент