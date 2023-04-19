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«Кому в голову это пришло?! Бред и ужас!» Мостовой раскритиковал формат Кубка России

«Кому в голову это пришло?! Бред и ужас!» Мостовой раскритиковал формат Кубка России
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал формат Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

«А где логика? «Спартак», например, просто будет ждать в финале соперника, вылетев ранее и выиграв после этого один матч, а ЦСКА с «Уралом» будут в двухматчевом противостоянии рубиться? Это что за бред? Кому в голову это вообще пришло?! Просто ужас!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов встретятся тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак», а также «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». В финале Пути РПЛ сыграют московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Проигравший по итогам двух матчей опустится в Путь регионов и сыграет во втором этапе финала.

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