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Маркус Рашфорд вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщил журналист Manchester Evening News Рич Фэй в «Твиттере».

Ранее футболист пропустил несколько матчей из-за мышечной травмы. Завтра, 20 апреля, «Манчестер Юнайтед» встретится с испанской «Севильей» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью — 2:2.

Отмечается, что к тренировке приступили также Люк Шоу, Марсель Забитцер и Тирелл Маласиа.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Рашфорд провёл 29 матчей, забил 15 мячей и оформил четыре голевые передачи. Также на счету форварда восемь матчей, шесть голов и одна результативная передача в Лиге Европы.

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