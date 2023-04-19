КДК РФС отменил красную карточку Андрея Талалаева за бросок бутылки на поле
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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) отменил удаление главного тренера подмосковных «Химок» Андрея Талалаева за бросок бутылки на поле в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (0:0). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
«Талалаев был удалён за бросок бутылки. клуб «Химки» обратился за отменой красной карточки. Мы отправили все документы в ЭСК. ЭСК заключил, что Талалаев был удалён неправильно. Можно было ограничиться жёлтой карточкой. Андрей Талалаев принимал участие в заседании. Мы приняли решение отменить красную карточку, но оштрафовать на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Андрей Талалаев возглавил «Химки» 11 апреля 2023 года.
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