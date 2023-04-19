Силва — о составе «Челси»: нам нужно разработать стратегию, иначе совершим те же ошибки

Защитник «Челси» Тьяго Силва после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (0:2) высказался о проблемах в стратегии развития лондонского клуба.

«Я думаю, что первый шаг, неверный шаг, сделан. Мы не можем обвинять тренеров, если не возьмём на себя ответственность. Это тяжёлый период для клуба, когда много неопределённости.

Смена владельца, приход новых игроков… Нам пришлось увеличить размер раздевалки, потому что она не подходила составу. В команде есть замечательные игроки, но, с другой стороны, всегда будут игроки, которые будут несчастливы…

Тренер может выбрать только 11 игроков из 30 с лишним. Это сложно. Некоторые не могут попасть в состав. Мы подписали восемь (игроков. — Прим. «Чемпионата») в январе. Нам нужно остановиться и разработать стратегию, иначе мы можем совершить те же ошибки», – приводит слова Силвы beIN Sports.