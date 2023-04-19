Павел Погребняк: теперь желаю «Акрону» победы в Кубке России

Бывший нападающий московского «Спартака», екатеринбургского «Урала» и ряда других российских и зарубежных клубов Павел Погребняк прокомментировал сенсационное поражение красно-белых от тольяттинского «Акрона» (1:2) в полуфинале Фонбет Кубка России (Путь регионов).
«Согласен, что мало кто ожидал такого результата от «Акрона». Думал, не хватит стабильности и мастерства футболистам «Акрона» выбивать одну команду за другой. Хочу поздравить Калешина, с которым знаком лично ещё по игре за Томск. Желаю «Акрону» теперь победы в Кубке России», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, победу «Акрону» принесли голы в исполнении Андреса Понсе и Никиты Салтыкова. В команде Гильермо Абаскаля отличился Томаш Тавареш.
- 19 апреля 2023
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