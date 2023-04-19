Владелец «Акрона» назвал исторической победу над «Спартаком» в Кубке России

Владелец и президент тольяттинского «Акрона» Павел Морозов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в полуфинале Кубка России (Путь регионов).

«Отличная игра! Эту победу можно назвать исторической. Какие премиальные? Не могу вам сказать, но они очень хорошие. Мне кажется, что они очень достойные», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, несколько минут назад завершился полуфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Победу в матче со счётом 2:1 одержал «Акрон», ставший финалистом Пути регионов.

В финале Пути регионов тольяттинский «Акрон» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». Московский «Спартак» завершил выступление в Кубке России.